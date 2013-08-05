WIG-Ukraine закончил неделю 1,4% плюсом

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на фоне наблюдающегося на прошлой неделе ралли основных польских индикаторов закончил последние пять торговых сессий сравнительно скромным плюсом на уровне 1,42%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, «голубые фишки» завершили неделю 4,83% ростом на фоне 4,47% плюса индикатора широкого рынка WIG.

Слабый рост продемонстрировал индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, который прибавил всего 0,43%.

WIG-Ukraine закончил торги пятницы вблизи максимальных значений прошлой недели на уровне 581,36 пункта.

За последние пять сессий подорожали акции всех 11 входящих в индекс компаний из Украины, а лидером роста стали бумаги угледобытчика Coal Energy, которые прибавили 35,61%.

Акции компании на прошлой неделе стоили почти 3 злотых за штуку в сравнении с историческим минимумом, достигнутым в первой половине июля на уровне 1,8 злотых (1USD=3,2PLN).

Среди наиболее подорожавших компаний оказались Milkiland (+2,92%), Agroton (+2,63%) и вторая по величине украинская компания на ВФБ - Astarta (+1,04%).

Увеличение капитализации других компаний составило от 0,13% до менее 1%.

Как сообщал УНИАН, в июле недельный рост украинского индекса составлял от 1,3 до почти 4%.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первую половину текущего года украинский индекс потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.