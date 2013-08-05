Фондовый рынок Украины начал неделю снижением

Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:30 на торгах в понедельник, 5 августа, снизился на 0,40% - до 882,74 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Донбассэнерго" (-1,24%) и "Укрсоцбанка" (-1,27%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 1,9 млн грн при общем объеме торгов в 2,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается положительная динамика. Британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 0,21%, немецкий DAX - на 0,12%.