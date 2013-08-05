Украинская биржа исключила акции Киевской кондитерской фабрики «Рошен» из биржевого списка

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение об исключении из биржевого списка акций «Киевской кондитерской фабрики «Рошен», сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, ценные бумаг из биржевого списка были исключены в связи с тем, что за последние 60 дней с данными акциями не проводились биржевые торги.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", г. Киев).

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