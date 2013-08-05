Объем привлеченных через фондовый рынок инвестиций за полгода вырос до 57,62 млрд грн

Объем инвестиций в экономику Украины, привлеченных через инструменты фондового рынка, в январе-июне 2013 г. составил 57,62 млрд грн, что на 7,27 млрд грн, или на 14%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По информации комиссии, в течение января-июня т.г. объем зарегистрированных выпусков инвестиционных сертификатов компаний по управлению активами паевых инвестиционных фондов составил 18,46 млрд грн., что на 8,69 млрд грн больше, чем в прошлом году. В свою очередь, объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов уменьшился на 6,32 млрд грн - до 1,97 млрд грн.

Стоимость активов инвестиционных и пенсионных фондов в I полугодии 2013 года, по подсчетам специалистов комиссии, составила 161,6 млрд грн., тогда как в прошлом году по данным первого полугодия этот показатель составлял 134,15 млрд грн.

Соотношение капитализации листинговых компаний к ВВП в I полугодии 2013 года составило 22,85%, а такой показатель, как доля биржевого рынка, также продемонстрировал рост и составил 23,28 %.

Как отметили в пресс-службе комиссии, глава НКЦБФР Дмитрий Тевелев выразил надежду, что во втором полугодии на рынке будет наблюдаться «по крайней мере, стабильность, а, возможно, и увеличение объемов рынка, и вторая половина года будет характеризоваться насыщением рынка новыми инструментами, а значит, и повышением уровня ликвидности».

Напомним, общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам первого полугодия 2013 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 187,9 млрд грн с 99,1 млрд грн.

По результатам первого полугодия 2013 года наибольшие объемы торгов были зафиксированы на биржах «Перспектива» (132,7 млрд грн), ПФТС (38 млрд грн) и на Украинской бирже (6,94 млрд грн).

Биржевые контракты заключались преимущественно с государственными облигациями, облигациями предприятий и акциями. В частности, за указанный период было проведено операций с государственными облигациями на сумму 140,1 млрд грн, что составляет 74% от общего объема торгов. Операций с облигациями предприятий было проведено на 21,67 млрд грн (12%), а сделок с акциями - на 12,511 млрд грн (7%).

Объем биржевых сделок с ценными бумагами в 2012 году составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.

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