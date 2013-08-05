DUPD оценивает свою долю в девелопере Arricano более чем в 30 млн долл.

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD) оценивает свою долю в девелопере Arricano Real Estate PLC, в котором фонд напрямую владеет 16,67% акций и опосредованно еще 3,33%, в 30,11 млн долл.

Об этом DUPD сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в понедельник, исходя из объявленной перед IPO ожидаемой цены акций Arricano в 2,33 долл./шт.

Согласно сообщению, DUPD принадлежит доля в 20% в Weather Empire Limited, которую она приобрела в июле 2013 года. Учитывая, что Weather Empire Limited принадлежит 16,67% в Аrricano Real Estate PLC, DUPD опосредовано владеет еще 3,3% в Аrricano.

Как сообщал УНИАН, компания Arricano Real Estate PLC, управляющая компания Arricano Group, планирует 19 августа провести размещение своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE).

Согласно сообщению компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, стоимость акций и их количество будет указано позже.

Также компания сообщила, что до размещения акций на бирже компании Retail Real Estate S.A. принадлежит 39,08% Arricano Real Estate PLC, тогда как после размещения доля составит 24,45%. Sigma Real Estate Limited владеет 5% акций (после IPO – 3,13%), Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC – 16,67% (после размещения – 10,43%), Weather Empire Limited – 16,67% (10,43%), Rauno Teder – 11,29% (7,48%) и Juri Pold – 11,29% (7,07%).

При этом после размещения появится еще один акционер – Vunderbuilt S.A. с долей в 27,87%.

Конечным бенефициаром является Хиллар Тедер, которому до размещения принадлежит 44,08% акций, а после размещения он получит 55,45%, без учета его доли в компании через Weather Empire Limited.

Справка УНИАН. Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.

С 2007 года акции фонда торгуются на площадке AIM в составе Лондонской фондовой биржи.

Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

На сегодняшний день компания управляет 5 торговыми центрами - в Киеве (ТРК «SKY MALL», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»), общая площадь которых составляет 163 тыс. кв. м.