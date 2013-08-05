Общий объем торгов на Украинской бирже в июле вырос на 25% и составил 890 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц составил 124 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами в июле увеличился на 44,42% и составил 766 млн грн (из них объем торгов акциями — 498,7 млн грн).

В июле Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,7% - с 866,47 до 889,83 пункта.

В июле успешно завершились размещения облигаций компании "Сервис-Технострой" серий E и Н, "Будспецсервис" серий DD и II на общую сумму 270,5 млн грн.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Центрэнерго", влияние которых составило 18,35 индексного пункта, "Донбассэнерго" (12,66) и "Мотор Сичи" (-11,48).

Лидерами оборота в июле стали акции "Мотор Сичи", объем торгов которыми составил 21,5 млн грн, на втором месте "Донбассэнерго" — 8,8 млн грн, далее следует "Центрэнерго " — 6,8 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 27,18%, 11,15% и 8,62% соответственно.

Напомним, общий объем торгов на Украинской бирже в июне снизился на 195 млн грн, или на 20%, - до 710,4 млн грн.

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