Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили день небольшим снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 августа, снизился на 0,70% – до 880,14 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 136,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 132,4 млн грн, на срочном рынке – 3,9 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,77%) и "Укрсоцбанка" (-1,50%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,30% – до 315,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 170,2 млн грн.