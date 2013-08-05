Украинский рынок снизился вслед за акциями энергетиков и банков - эксперт

Индекс Украинской биржи в понедельник, 5 августа, продемонстрировал снижение вслед за акциями энергетиков и банков.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «европейские рынки, начав понедельник на умеренно-оптимистичной ноте, по ходу сессии опустились в красную зону, продажи усилились с открытием американских бирж. В первой половине дня сегодня был опубликован блок данных по индексам PMI в сфере услуг ряда стран Европы и непосредственно еврозоны. В целом статистика носила умеренно-позитивный характер».

Как отметила Лаврик, данные по розничным продажам в зоне обращения единой валюты также превзошли ожидания. Показатель просел на 0,5% в месячном исчислении по итогам июня против прогнозируемого падения на 0,7%. Уже под занавес отечественных торгов был опубликован композитный индекс деловой активности ISM в США. Показатель превысил прогнозы и сдержал рынки от более глубокой просадки.

По мнению аналитика, «текущая неделя обещает быть довольно скучной с точки зрения публикации макростатистики». Наиболее значимые для рынков данные выйдут в четверг-пятницу. В центре внимания игроков будут данные по заявкам на пособия по безработице и товарно-материальным запасам в США, а также по инфляции и промпроизводству в Китае.

«Рынки сохраняют позитивный настрой, все просадки выкупаются», - обратила внимание Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 августа, упал на 0,70% – до 880,14 пункта. Общий объем торгов составил 136,4 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,30% – до 315,91 пункта. Общий объем торгов составил 170,2 млн грн.

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