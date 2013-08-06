Рынок IPO возрождается из-за роста фондового рынка США

Возможно, мир не готов к еще одному буму IPO, подобного тому, что был в 2000-х гг., но на Уолл-стрит наблюдается определенное потепление по части публичных размещений, сообщают Вести.ru.

Компании уже выстраиваются в очередь, чтобы продать свои акции общественности, что говорит о возможном возрождении, казалось бы, умирающего рынка IPO. В текущем году в США уже состоялось 116 публичных размещений, что на 35% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Более того, количество IPO в 2013 г. уже сопоставимо с итоговым количеством сделок в 2012 и в 2011 гг. Тогда было организовано 128 и 125 размещений соответственно.

В этом году компании привлекли $25,2 млрд, что на 16% меньше, чем в прошлом году, но только по причине масштабного IPO Facebook в 2012 г.

Основной причиной возрождения IPO является рост фондового рынка США, который периодически устанавливает исторические максимумы. Компании в такой ситуации могут получить максимальную цену за свои акции.

Правда в умах инвесторов еще остались воспоминания краха пузыря доткомов, да и акции компаний, которые не так давно стали публичными, торгуются ниже цены размещения, что также не слишком приятный момент для инвесторов.