За семь месяцев приватизация принесла бюджету только 182,3 млн грн

Поступления от приватизации в Украине в январе-июле 2013 года составили 182,3 млн грн или 1,67% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-июля т.г. составили 617,3 млн грн (73,9% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.