Sony отказалась продавать развлекательный бизнес

Японская Sony Corp отказалась от предложения своего крупнейшего миноритарного акционера Дэниэла Лёба отделить часть развлекательного бизнеса компании, рассчитывая на синергию производства контента и бытовой техники, сообщает Рейтер.

Хедж-фонд Лёба Third Point LLC около трех месяцев пытался убедить Sony около 20% своих развлекательных активов - производителей кино-, теле- и музыкального контента - для получения наличных, которые можно было бы потратить на оживление бизнеса в сфере электроники.

По мнению Лёба, подобная реструктуризация смогла бы увеличить рыночную стоимость Sony на 60%.

"Совет директоров Sony единогласно заключил, что сохранение 100 процентов нашего развлекательного бизнеса является наилучшим путем развития и неотъемлемой частью стратегии Sony", - написал в обнародованном письме Лёбу исполнительный директор компании Sony Кацуо Хираи.

Third Point не ответила на просьбу о комментарии.

Sony зарабатывает две трети своей выручки за границей и более вестернизирована, чем большинство остальных японских компаний, что, по мнению аналитиков, облегчало обсуждение предложения Лёба.