«Дельта Банк» разместил облигации на 200 млн грн

«Дельта Банк», входящий в группу крупнейших банков, привлек 200,376 млн грн в результате размещения двухлетних облигаций серии «D1» по ставке купона 17,11% годовых на первый и второй процентные периоды.

Об этом сообщается на официальном сайте фондовой биржи “Перспектива”, на которой проводилось размещение.

По информации биржи, эмитент заключил два договора купли-продажи на общую сумму 200,376 млн грн при номинальной стоимости облигаций 200 млн грн. Срок обращения облигаций составляет 2 года — до 26 июля 2015 года включительно. Андеррайтером выпуска является «ВТБ Банк».

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» планировал привлечь 200 млн грн в результате размещения двухлетних облигаций серии «D1».

Согласно проспекту эмиссии, ставка купона на 1-2 периоды установлена на уровне Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 12 месяцев, но не ниже ставки Национального банка и не выше трех размеров ставки НБУ. Выплата купона осуществляется два раза в год. Погашение облигаций запланировано с 27 по 29 июля 2015 года. Условия выпуска предусматривают оферту в июле 2014 года и январе 2015 года. Привлеченные средства банк планирует направить на увеличение кредитного портфеля.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 47,616 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 28,095 млрд грн, обязательства – 44,441 млрд грн, средства клиентов - 29,892 млрд грн, собственный капитал – 3,175 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 136,462 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).