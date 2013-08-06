Объем торгов на ПФТС увеличился более чем вдвое

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в июле т.г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем более чем вдвое - до 18,46 млрд грн с 8,18 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам июля составил 4,98 млрд грн (на 56% больше, чем в июне т.г.).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций в июле составил 2,61 млрд грн (на 2,37% больше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 212 млн грн (на 6,74% больше).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС в июле составил 377 млн грн (на 179,5% больше).

Напомним, общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в июле т.г. составил 8,18 млрд грн.