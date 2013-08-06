Облигации трех банков обеспечили 51% первичных размещений на бирже “Перспектива”

Выпуски облигаций «Дельта Банка», "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" обеспечили 51% первичных размещений облигаций на бирже “Перспектива”, и в настоящее время ведется подготовка размещения облигаций других ведущих банков Украины.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба биржи “Перспектива”.

По словам заместителя директора биржи Вячеслава Харченко, в последнее время значительно активизировалось проведение первичных размещений облигаций на бирже, и среди них традиционно наиболее существенная доля приходится на банковские облигации. “На 2 августа из общей суммы размещенных с начала года облигаций (1,1 млрд грн) 51% уже обеспечили выпуски облигаций банков «Дельта Банк», "Альфа-Банк", "Укрсоцбанк"”, - процитировала пресс-служба Вячеслава Харченко. Он также напомнил, что размещение облигаций "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" еще продолжается. По его словам, в ближайшее время планируется размещение облигаций широкого круга других ведущих банков Украины, что позволяет прогнозировать постепенный рост объемов торгов корпоративными облигациями.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» привлек 200,376 млн грн в результате размещения двухлетних облигаций серии «D1» по ставке купона 17,11% годовых на первый и второй процентные периоды.

«Альфа-Банк» проводит публичное размещение пятилетних облигаций серий К и L на 600 млн грн по ставке купона на первый-второй периоды 18% и 16,5% годовых, соответственно.

«Укрсоцбанк» в июне текущего года привлек 250 млн грн в результате закрытого размещения двухлетних облигаций серии I по ставке купона 12% годовых. Всего до 25 февраля 2014 года «Укрсоцбанк» намерен разместить облигации серий I - P на 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).