Объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на треть

На фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в июле вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 30% - с 24,33 млрд грн до 32,08 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов ОВГЗ в июле составил 29,36 млрд грн (на 34,5 % больше, чем в июне), акциями - 465,9 млн грн (на 1,7% больше), срочными контрактами - 1,7 млрд грн (на 24,9% больше), опционными сертификатами - 0,9 млн грн (на 80,8% меньше), облигациями местных займов - 0,72 млн грн (на 83,9% меньше), инвестиционными сертификатами - 121,4 млн грн (на 11,3% меньше), облигациями предприятий - 426,6 млн грн (на 47,4% меньше).

Как сообщили в "Перспективе" со ссылкой на оперативные данные интернет-сайтов фондовых бирж, в июне ФБ «Перспектива» продолжала занимать первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 59%), второе место - у «Фондовой биржи ПФТС» (34%), третье - у "Киевской международной валютной биржи"(2%).

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» в июне было заключено и выполнено договоров на общую сумму 24,33 млрд грн, что на 0,3% меньше, чем за предыдущий месяц.

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