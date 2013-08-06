Покупатели интересуются приватизацией «Донбассэнерго». Уже поданы две заявки

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже поданы две заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации 60,77% акций «Донбассэнерго».

Об этом в ходе прямого эфира на Украинском радио заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

Председатель ФГИУ напомнил, что в соответствии с приватизационным законодательством компания-интересант может заключить с ФГИУ договор о конфеденциальности, который позволит получить ей полную информацию о конкурсе и приватизириемом предприятии.

Рябченко также выразил уверенность, что конкурс по продаже госпакета "Донбассэнерго" будет результативным.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.