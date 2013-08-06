Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 500 млн грн и 13,5 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 6 августа, привлекло в государственный бюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в отличие от предыдущего аукциона, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек в госбюджет 500 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение семилетних облигаций с доходностью 14,30%. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 5-летних гособлигаций с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 763,525 млн грн. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 70 дней с номинальной доходностью 7,75% и номинальным объемом выпуска 20 млн грн.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 13,529 млн долл., удовлетворив три из восьми поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 504 дня (1,4 лет) по ставке доходности последнего аукциона в 8,25% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 608,135 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Справка УНИАН. Минфин планирует в августе провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 13, 20 и 27 августа. В отличие от предыдущего месяца, на каждом из запланированных аукционов Минфин намерен предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

По состоянию на 6 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,830 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 85,180 млрд грн, нерезидентов - 4,793 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 5 августа, с начала года в госбюджет поступило 87,064 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 39,891 млрд грн, на обслуживание госдолга — 17,158 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).