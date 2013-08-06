«Дочка» агрохолдинга «ИМК» планирует два выпуска облигаций на 200 млн грн

Дочерняя компания агрохолдинга «Индустриальная молочная компания» «Бурат-Агро» (Полтавская обл.), планирует выпуск облигаций серии «В» на 120 млн грн и облигаций серии «С» на 80 млн грн, говорится на официальном сайте агрохолдинга.

Согласно сообщению, бумаги будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн.

Публичное размещение облигаций обоих выпусков будет осуществляться андеррайтером «ВТБ Банк» через «Фондовую биржу «Перспектива».

Начало заключения договоров по приобретению облигаций серии «В» с «С» запланировано на 26 августа 2013 года. Завершение – на 26 августа 2014 года.

Привлеченные средства будут направлены на погашение задолженности по другим займам «Бурат-Агро».

Как сообщал УНИАН, «Бурат-Агро» (Полтавская обл. в первом полугодии 2013 года получила 23,2 млн грн чистого убытка против 42,4 млн грн чистой прибыли в январе-июне 2012 года.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году «Индустриальная молочная компания», кроме производства молока, занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур.

По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн. В 2013 году компания планирует увеличить земельный банк до 120 тыс. га