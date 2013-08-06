Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 6 августа, повысился на 0,48% – до 884,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,2 млн грн, на срочном рынке – 5,5 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (+1,62%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,27% – до 315,05 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 450,8 млн грн.