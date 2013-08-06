Результаты ОВГЗ-аукциона вряд ли порадовали правительство - эксперты

В результате состоявшегося 6 августа аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма Минфин только частично рефинансировал долги, подлежащие выплате в августе, с использованием «дружественного» спроса.

Об этом говорят эксперты в системе TRData в комментариях по итогам сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма.

«На фоне предстоящего погашения Минфина по локальным ОВГЗ, которое с купонами составит порядка 1,4 млрд грн, а также погашения МВФ на сумму порядка 560 млн долл., Минфину удалось рефинансироваться лишь по локальным долгам, и то частично», - прокомментировал портфельный управляющий инструментами с фиксированной доходностью инвестиционной группы "АРТ Капитал" Иван Заражевский. По его словам, ликвидность системы и курс доллара стабильны (25,3 млрд грн и 8,126 грн/долл., соответственно), но активность участников рынка остается предельно низкой.

Как полагает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса, результаты аукциона вряд ли порадовали правительство. «Спрос по валютным бумагам оказался крайне ограничен, при этом рынок, пытаясь воспользоваться текущим моментом, попытался продавить правительство вверх по доходности. На гривневые облигации рыночного спроса не было вовсе», - прокомментировал он.

По его оценкам, правительство получило 500 млн грн в результате размещения 7-и летних облигаций, и данное размещение имеет все признаки «дружественности». «Текущий аукцион окончательно ознаменовал переход рынка в скучный режим августа, что не позволяет рассчитывать на значительные объемы привлечения на внутреннем рынке в ближайшие недели», - подытожил эксперт.

По оценкам аналитика рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тараса Котовича, сегодняшние привлечения Минфина не покроют даже половины из 1,42 млрд грн долговых выплат, запланированных на завтра, из которых 0,95 млрд грн составят выплаты по погашению долга. «Небольшой рыночный спрос был подан на 1,4-летнюю валютную облигацию, большая часть из которого была подана по доходности выше ставки отсечения прошлой недели, что и послужило причиной отклонения заявок, и из восьми заявок Минфин удовлетворил только три, разместив облигации на сумму лишь 13,40 млн долл. США по номиналу. Что же касается 7-летней облигации, то спрос на неё был представлен типичной «дружественной» заявкой на большую сумму, поступления в бюджет от удовлетворения которой составят немногим более полумиллиарда» - прокомментировал эксперт. Подводя итоги аукциона, Тарас Котович полагает, что Минфин продолжает рефинансировать долги полностью либо частично с использованием дружественной поддержки со стороны ряда банков и НБУ, однако суммы привлечений не достаточны для выплат по долгам в августе. «Значительные объемы выплат, и преимущественно в иностранной валюте, требуют от Минфина более существенных поступлений средств, чем пока привлекаются на внутреннем рынке», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 6 августа, привлек в госбюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ. Основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте.

Минфин планирует в августе провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 13, 20 и 27 августа. В отличие от предыдущего месяца, на каждом из запланированных аукционов Минфин намерен предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

По состоянию на 6 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,830 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 85,180 млрд грн, нерезидентов - 4,793 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 5 августа, с начала года в госбюджет поступило 87,064 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 39,891 млрд грн, на обслуживание госдолга — 17,158 млрд грн.