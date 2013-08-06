Эксперт: индекс Украинской биржи вырос вопреки снижению на зарубежных рынках

Корреляция между индексом Украинской биржи и торгами на зарубежных площадках во вторник, 6 августа, отсутствовала, но это уже стало привычным на фоне крайне низкой ликвидности отечественного рынка.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он подчеркнул, что украинский фондовый рынок окончил сессию вторника, 6 августа, на положительной территории. Тройку ценовых лидеров среди представителей первого эшелона Украинской биржи составили акции "Донбассэнерго" (+1,62%), "Укрсоцбанка" (+0,99%) и "Райффайзен Банка Аваль" (+0,90%). Наибольшие потери понесли бумаги "Мотор Сичи" (-0,22%).

"Биржевому индикатору удалось удержаться в плюсе за счет умеренного роста в акциях, имеющих высокий вес в составе индексной корзины. Глобальные индексы во вторник торговались с преобладанием негативной динамики. День был отмечен усилением спекулятивных тенденций на фоне общей перекупленности рынков", - считает Кушнарев.

По его словам, макроэкономическая статистика, публиковавшаяся в течение вторника, носила позитивный характер. Так, промышленное производство в Великобритании в июне выросло на 1,1% против ожидавшегося роста на 0,7%. ВВП Италии во 2-м квартале потерял 0,2%, при этом прогнозировалось более существенное падение показателя – на 0,4%. Дефицит торгового баланса США в июне сократился до 34,2 млрд долл. при ожидавшихся 43,5 млрд долл. "Несмотря на хорошие статданные, покупатели не смогли проявить инициативу", - полагает аналитик.

Кушнарев отметил, что в среду среди макроэкономических новостей наибольший интерес для инвесторов будут представлять данные по промышленному производству в Германии за июнь. Рынки ожидают роста показателя на 0,3%. Однако на фоне сильной июньской статистики по производственным заказам фактические цифры, вероятнее всего, окажутся выше прогнозов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 6 августа, повысился на 0,48% – до 884,33 пункта. Общий объем торгов составил 26,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,27% – до 315,05 пункта. Общий объем торгов составил 450,8 млн грн.