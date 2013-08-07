ФГИУ выставит на бирже 5% "Николаевоблэнерго"
10:09, 07 августа 2013Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины выставит 3 сентября т.г. на Украинской фондовой бирже 5% госпакет "Николаевоблэнерго", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 7 августа т.г.
Начальная цена пакета составит 14,566 млн грн.
Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года ФГИУ начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурса по продаже 65% «Николаевоблэнерго».
15,7802% «Николаевоблэнерго» принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).
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