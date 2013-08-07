Фонд госимущества готовит "Донбассшахтострой" к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 году, "Донбассшахтострой".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ от 7 августа т.г. "Ведомости приватизации".

ФГИУ также включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к приватизации в 2013 году, "Ивано-Франковский локовотиворемонтный завод".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №382-р от 5 июня утвердил перечень объектов группы Г, подлежащих приватизации в 2014 году, в который вошли акционерные общества “Донбассшахтострой” и Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод.

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