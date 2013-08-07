Производитель молочных продуктов «Молис» выпустит облигации на 30 млн грн

Производитель молочных продуктов «Производственное объединение «Молис» (Запорожская обл.) планирует выпустить облигации серии «G» на 30 млн грн, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, предполагается закрытое размещение 30 тыс. облигаций, выпущенных в бездокументарной форме, номиналом 1 тыс. грн.

Привлеченные средства компания планирует направить на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности. В частности, 15 млн грн будут использованы для увеличения запасов сыров в цехах дозревания и заготовки белкового сырья на осенне-зимний период для обеспечения ритмичности производства сыров в зимний период; 10 млн грн «Молис» планирует направить на увеличение запасов готовой продукции и сырья на складах, а 5 млн грн – на увеличение объемов товарного кредитования.

Другие условия выпуска, в частности, срок оборота ценных бумаг, компания не сообщает.

Справка УНИАН. Производственное объединение «Молис» работает на рынке Украины с 1998 года. В состав предприятия входят Днепрорудненский сыродельный комбинат, Михайловский маслозавод и Акимовский сырзавод. Основным направлением деятельности «Молис» является выпуск сырной продукции. Компания входит в тройку крупнейших игроков рынка по объемам производства плавленых сыров (с долей 15%) и в десятку - по категории сырных продуктов (3%). В ассортимент компании также входят масло, сметанные продукты, сухое молоко, сухая сыворотка и другие молочные продукты. Продукция компания представлена ТМ «Молис», «Молика», «Молочный пан».

В 2012 году «Производственное объединение «Молис» получило 1,5 млн грн чистой прибыли против 6,4 млн грн чистого убытка в 2011 году.