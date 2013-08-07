ФГИУ оценит 16 вертолетов Ми-8, эксплуатируемых рядом африканских стран

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценит рыночную стоимость 16 вертолетов Ми-8 МТВ-1, которые эксплуатируются на правах аренды рядом африканских стран.

Как сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 7 августа т.г., Фонд госимущества объявил конкурс по отбору оценщиков данных вертолетов.

Как отмечается в сообщении, планируется провести оценку 4 вертолетов Ми-8 МТВ-1 в Республике Уганда, 6 вертолетов в Республике Судан, 2 вертолетов в Республике Южный Судан, 3 вертолетов в Демократической Республике Конго, 1 вертолета в Республике Кот-д'Ивуар.

Целью оценки является продление договоров аренды данных летательных средств.

Конкурс по отбору оценщиков состоится 21 августа т.г.

Справка УНИАН. Ми-8 - многоцелевой вертолёт, является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире. Ми-8 МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ.