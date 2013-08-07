Объем зарегистрированных ценных бумаг в Украине увеличился на 30%

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам января-июня 2013 года зарегистрировала эмиссий ценных бумаг на общую сумму 37,2 млрд грн, что на 8,41 млрд грн, или на 30%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В частности, как отметили в пресс-службе, за шесть месяцев текущего года комиссией зарегистрировано 84 выпуска акций на сумму 22,32 млрд грн., что на 11,46 млрд грн больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Также сообщается, что объем зарегистрированных эмиссий облигаций по итогам января-июня текущего года составил 14,88 млрд грн, что на 3,05 млрд грн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

В то же время, в комиссии прогнозируют, что по итогам года можно будет увидеть положительную динамику по эмиссии облигаций.

Справка УНИАН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по итогам 2012 года зарегистрировала 247 выпусков акций на сумму 15,8 млрд грн, что почти в три раза меньше, чем в 2011 году.

НКЦБФР по итогам 2012 года также зарегистрировала 332 выпуска облигаций предприятий на сумму 51,4 млрд грн, что на 15,5 млрд грн, или на 43%, больше, чем в 2011 году.