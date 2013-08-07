Кабмин исключил из приватизационного списка 11 шахт

Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №507 от 17 июля 2013 года.

Согласно документу, правительство исключило из списка 6 шахт в Донецкой области, 4 шахты в Луганской области, и одну шахту во Львовской области.

Вместе с тем в перечень объектов для приватизации добавлено шахтоуправление имени С. М. Кирова (г. Макеевка, Донецкая обл.).

Как ранее сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.