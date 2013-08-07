Нацкомиссия утвердила порядок определения стоимости чистых активов ИСИ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила Положение о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (ИСИ), сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, новая редакция регуляторного акта приводит нормы Положения в соответствие с Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования» в части установления сроков определения стоимости чистых активов. Кроме того, в процессе разработки нормативно-правового акта его нормы согласованы с уже существующими регуляторными актами комиссии, уточнены в части подходов к определению стоимости некоторых видов активов ИСИ.

В ближайшее время документ будет передан в Минюст для прохождения процедуры государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, стоимость чистых активов (СЧА) 41 открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в течение июня 2013 года снизилась на 6,77 млн грн, или на 4,49%, - до 147,45 млн грн.