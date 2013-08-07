Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 7 августа, снизился на 0,39% – до 880,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 18,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,3 млн грн, на срочном рынке – 2,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского метзавода (-1,00%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,20% – до 314,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 660,9 млн грн.