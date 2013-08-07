На украинском фондовом рынке в среду наблюдались продажи - эксперт

На украинском фондовом рынке в среду, 7 августа, наблюдались продажи.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, наибольшие снижение зафиксировано в бумагах Енакиевского метзавода (-1,00%). Хуже рынка выглядели акции Алчевского меткомбината и "Укрсоцбанка", потерявшие по 0,75%. В плюсе закрылись бумаги "Донбассэнерго" (+0,26%).

Лаврик добавила, что "инвесторы на мировых площадках сегодня также предпочли выход из бумаг, в результате чего фондовые индикаторы провели день на отрицательной территории. Главная спекуляция, которую трейдеры используют для продаж – ожидаемое сокращение программы выкупа активов Федрезервом. На этой неделе представители регулятора продолжили буквально в один голос заявлять о позитивных сигналах в американской экономике и необходимости ужесточения денежно-кредитной политики уже осенью текущего года. Большинство инвесторов ожидают, что ФРС пойдет на сокращение QE на одном из заседаний в сентябре-октябре".

Аналитик отметила, что не смогла удержать рынки от просадки и сильная статистика из Германии. Так, промпроизводство в стране в июне выросло на 2,4% после падения на 1% в мае, что оказалось гораздо выше прогнозов.

По словам Лаврик, в четверг состоится заседание банка Японии. Также в фокусе игроков будут традиционные данные по заявкам на пособия по безработице в США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 7 августа, упал на 0,39% – до 880,90 пункта. Общий объем торгов составил 18,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,20% – до 314,41 пункта. Общий объем торгов составил 660,9 млн грн.