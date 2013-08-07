Правительство продаст 100% акций «Лисичанскугля»

Кабинет министров Украины включил в список предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах, 100%-й госпакет акций «Лисичанскугля».

Об этом говорится в правительственном постановлении №507 от 17 июля 2013 года.

Согласно документу, Кабмин также решил целиком приватизировать шахтоуправление «Донбасс».

Ранее предполагалась продажа по отдельности шахт, входящих в «Лисичанскуголь».

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре 2011 года «Лисичанскуголь» акцептировало предложение Tian Di Science & Technology Ltd (Китай) о поставке горно-шахтного оборудования в рамках проекта технического переоснащения обособленного подразделения «Шахта имени Д.Ф. Мельникова» на 59,4 млн долл. (без НДС). Закупка оборудования происходит за счет средств кредита Государственного банка развития Китая в размере 85 млн долл., привлеченного предприятием в сентябре 2011 года. Кредит привлечен до 2020 года со стоимостью обслуживания 35,463 млн долл.

По условиям тендера, китайская корпорация поставит на шахту 38 единиц горно-шахтного оборудования до 2017 года.

В июне 2011 года было подписано коммерческое соглашение между ОАО “Лисичанскуголь” и китайской государственной корпорацией Tian Di, которым предусматривалась модернизация шахты им. Мельникова. Документ был подписан в рамках Меморандума от 2010 года о сотрудничестве в угольной отрасли между Министерством угольной промышленности Украины и Государственным банком развития Китая.

Предприятие "Лисичанскуголь", добывающее уголь энергетических марок, объединяет четыре шахты: им. Г. Капустина, им. Д. Мельникова, "Привольнянскую" и "Новодружевскую".

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