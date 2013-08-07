Главой набсовета Расчетного центра назначен Макаренко

Главой наблюдательного совета Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках назначен Олег Макаренко, ранее занимавший должность директора дирекции по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины.

Об этом сообщается в электронной системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров Расчетного центра 5 августа т.г.

Членами наблюдательного совета назначены Владимир Стрельчук, Александр Козубенко (прежнее место работы обоих – НБУ), а также Андрей Юрьев (прежнее место работы - Государственный экспортно-импортный банк Украины) и Ирина Балагура (ранее работала в "Ощадбанке").

Главой Ревизионной комиссии назначена Наталья Хрусталева, ранее работавшая в НБУ.

Также акционеры уволили с занимаемых должностей бывший состав наблюдательного совета Расчетного центра вместе с его главой Надеждой Пасеновой.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению НБУ создать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ).

6 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

Справка УНИАН. Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан в 2008 года. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Национальный банк Украины по состоянию на 31 мая т.г. является собственником 77,57% акций Расчетного центра, призванного централизовать всю систему расчетов на украинском фондовом рынке.