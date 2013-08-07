VS Energy российского бизнесмена Бабакова сконцентрировала 64% акций «Одессаоблэнерго»

Крупнейший в Украине собственник ряда облэнерго компания VS Energy сконцентрировала 64,32% акций энергоснабжающего предприятия «Одессаоблэнерго».

Об этом говорится в сообщении «Одессаоблэнерго» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций VS Energy International N.V. увеличился до 17,98% с 0,68%.

Пакет акций ООО "Венчурные инвестиционные проекты", подконтрольного VS Energy, по данным источников агентства УНИАН, увеличился до 13,32% с 0,0000048%.

Пакет акций ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" сократился до 33,01% с 47,97%.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года акционеры «Одессаоблэнерго» на общем собрании приняли решение увеличить уставный капитал предприятия в 2,9 раза - до 152,124 млн грн.

Справка УНИАН. Компания VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго».

Контролирует VS Energy российский бизнесмен Александр Бабаков.

В начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «AES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International. В результате продажи этих пакетов корпорация AES выручила 113 млн долл.

25,01% акций «Одессаоблэнерго» управляет Фонд государственного имущества Украины.

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