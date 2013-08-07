Антимонопольный комитет разрешил владельцу «Дельта Банка» Лагуну купить «Астра Банк»

Антимонопольный комитет Украины разрешил собственнику «Дельта Банка» Николаю Лагуну опосредствованную покупку контрольного пакета акций «Астра Банка».

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

«Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины на опосредствованную покупку акций ПАО «Астра Банк» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении комитета.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года компания, связанная с «Дельта Банком» Николая Лагуна, подписала соглашение с Alpha Bank (Греция) о приобретении 100% акций «Астра Банка». По информации пресс-службы «Дельта Банка», сделка будет закрыта после получения соответствующих разрешений Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, которые требуются для ее завершения.

Справка УНИАН. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

В конце марта текущего года Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. 28 февраля текущего года завершена сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка».