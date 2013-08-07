Фирташ выкупит контрольный пакет акций компании Tolexis International Limited

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании «Group DF Holdings Limited» (Никосия, Кипр), подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, выкупить контрольный пакет акций компании Tolexis International limited (Никосия, Кипр), специализирующейся на поставках химической продукции по всему миру.

Об этом говорится в решении АМКУ, опубликованном на сайте ведомства.

«Дано разрешение Group DF Holdings Limited на покупку акций компании Tolexis International Limited, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - говорится в решении АМКУ.

Справка УНИАН. Tolexis International Limited является быстро развивающейся компанией, поставляющей химическую продукцию и минеральные удобрения, в том числе титановой группы, по всему миру. Как отмечается на сайте компании, Tolexis International Limited располагает разветвленной сетью партнерских отношений как с производителями, так и с транспортными компаниями, что позволяет перевозить заказы на любые расстояния.