Министерство юстиции США обвиняет банк JPMorgan в махинациях с ипотечными бумагами
10:06, 08 августа 2013Фондовый рынок
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JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк в США по размеру активов, сообщил о том, что Министерство юстиции США проводит в отношении него расследование, связанное с нарушением законодательства, передают Вести Экономика.
Министерство уведомило банк еще в мае о том, что, по предварительному выводу, JPMorgan Chase & Co. нарушил федеральное законодательство при размещении ипотечных ценных бумаг с 2005 по 2007 гг.
В связи с этим банк повысил прогноз возможных правовых убытков, превышающих резервы, до 6,8 млрд долл. по сравнению с $6 млрд долл. в первом квартале.
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