Украинский рынок акций сегодня открылся на позитивном внешнем фоне

Украинский рынок акций 8 августа открыл торги на позитивном внешнем фоне. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отмечается в отчете, сегодня утром фьючерсы на основные американские индикаторы торгуются в «зеленой зоне» с повышением до 0,3%. На основных азиатских площадках торги также проходят с перевесом покупателей. Поддержали азиатские площадки данные по экспорту и импорту в Китае, которые оказались лучше ожиданий. Гонконгский индекс прибавляет 0,4%. Оптимизм, пришедший из Китая, поддерживает на открытии и российский фондовый рынок, который начал торговую сессию с повышения на 0,5%.

По мнению экспертов, повлиять на украинский рынок акций сегодня может позитивный ход торгов на глобальных площадках и статистика по рынку труда США, которая определит направление движения рынков на ближайшие дни.

Напомним, индекс UX в среду понизился на 0,39% - до уровня 880,9 пункта на минимальных торговых оборотах. На фондовом рынке наторговали 16,3 млн грн, из них на рынке заявок и на рынке РЕПО объем торгов составил 1,5 млн грн и 13 млн грн соответственно. Объем торгов на срочной секции составил 2,6 млн грн. Сентябрьский фьючерс также потерял 0,21%, а расчётная цена составила 893,3 п.