Dragon Capital покупает сеть гипермаркетов «Новая линия»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрести компанию «Новая линия», развивающую сеть одноименных DIY-гипермаркетов по продаже строительных материалов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретенный пакет акций обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления «Новой линии».

Кроме того, АМКУ сообщила, что Dragon Capital получил разрешение на покупку доли в уставном капитале Henryland Group Limited (Британские Виргинские о-ва), что также обеспечит ему превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Напомним, в конце 2009 года Dragon Capital уже приобрел 36,9% акций «Новой линии».

Как сообщал УНИАН, «Новая линия» увеличила чистый убыток в 2012 году до 32,4 млн грн с 15,7 млн грн в 2011 году. Дебиторская задолженность «Новой линии» в 2012 году сократилась на 75% и составила 29,8 млн грн.

Компания также сократила долгосрочные обязательства в 2012 году до 54,1 млн грн с 108,4 млн грн в предыдущем году. При этом текущие обязательства компании в 2012 году выросли на 25% - до 770,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Новая линия» создана в 2000 году и открыла первый одноименный строительно-хозяйственный супермаркет в Киеве в 2001 году. Сеть гипермаркетов компании на апрель 2013 года насчитывала 16 торговых объектов в Украине, 4 из которых – в Киеве.