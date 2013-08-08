Украинский фондовый рынок продолжает оставаться чрезвычайно закрытым - Нацбанк

Несмотря на некоторое увеличение доли операций с ценными бумагами, совершаемых на биржевом рынке, украинский фондовый рынок продолжает оставаться чрезвычайно закрытым - примерно 89,5% всех операций на нем осуществляются в так называемом частном режиме. Об этом говорится в аналитическом отчете Национального банка Украины, обнародованном на его сайте.

Как отмечается в отчете, дефицит ценных бумаг, свободно обращающихся на рынке, и операций с ними препятствует установлению объективной стоимости и доходности отечественных ценных бумаг.

"В связи с вышеизложенным снижается активность использования ценных бумаг как инструмента ликвидного залога, а, следовательно, уменьшаются возможности Национального банка Украины во время рефинансирования банков и осуществления операций на открытом рынке", - говорится в отчете. По мнению аналитиков НБУ, это объясняет недостаточно высокую чувствительность денежной массы и реальной экономики к изменениям процентных ставок. По мнению представителей Нацбанка, указанные ограничения можно было бы нивелировать благодаря законодательному урегулированию ряда вопросов. "Национальный банк Украины способствует развитию рынка корпоративных облигаций, сохраняя за ними статус финансовых инструментов, с которыми он может работать при осуществлении рефинансирования банков", - отмечается в отчете.

В НБУ также отметили, что в соответствии с данными Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, доля операций с ценными бумагами, которые свободно обращаются на фондовом рынке, не превышает 10,4% от его общего оборота.