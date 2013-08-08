Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили четверг небольшим снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 8 августа, снизился на 0,03% – до 880,65 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,5 млн грн, на срочном рынке – 5 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (-1,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,12% – до 314,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,38 млрд грн.