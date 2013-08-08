Нисходящее движение на фондовых рынках продолжается - эксперт

Нисходящее движение на фондовых рынках продолжается. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке ценных бумаг аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в четверг, 8 августа, проходили вблизи границы закрытия предшествующей сессии. Максимальные потери в составе индексной корзины Украинской биржи понесли бумаги «Укрсоцбанка», упавшие на 1,44%. Хуже других выглядели акции Енакиевского МЗ (-0,49%) и «Донбассэнерго» (-0,34%). Рост среди представителей первого эшелона был зафиксирован в бумагах Авдеевского КХЗ (+0,75%) и «Мотор Сичи» (+0,53%).

По мнению Кушнарева, «сессия выдалась достаточно скучной. Корреляции с ходом торгов на зарубежных площадках в динамике отечественного рынка практически не прослеживалось. Важные корпоративные новости, которые бы могли придать четкую направленность движению голубых фишек, не публиковались».

Аналитик сообщил, что индексы Старого Света в четверг торговались преимущественно в положительной зоне. Поддержку котировкам оказывали сильные данные статистики из Китая. В июле объемы китайского экспорта выросли на 5,1% после снижения на 3,1% месяцем ранее, объемы импорта в КНР подскочили на 10,9%. Оба показателя оказались выше ожиданий.

Как объяснил Кушнарев, «рост объемов внешней торговли свидетельствует об оживлении деловой активности в КНР. После нескольких месяцев замедления китайская экономика начинает помалу набирать обороты. Насколько устойчивым будет этот рост, покажет время».

Он добавил, что хорошая внешнеторговая статистика позволяет рассчитывать на публикацию сильных данных по промышленному производству Китая в пятницу. Можно ожидать, что июльский прирост промпроизводства будет на 0,1-0,2 процентных пункта выше июньских 8,9%. Об улучшении ситуации в промышленности также свидетельствуют индексы новых заказов и деловой активности в производственном секторе, показавшие рост по итогам июля.

По мнению Кушнарева, «данные из Китая на время переключили внимание инвесторов с вопросов, касающихся политики Федрезерва в области количественного стимулирования. Впрочем, с выходом статистики по американскому рынку труда фокус игроков вновь переместился на США. Число первичных заявок на пособия по безработице за минувшую неделю выросло на 5 тыс. до 333 тыс., при этом прогнозировался рост показателя на 9 тыс.».

С открытием американских площадок в четверг индекс S&P прикоснулся к сопротивлению в 1700 пунктов. Отсутствие уверенности у покупателей вылилось в массированные продажи, обратил внимание аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 8 августа, снизился на 0,03% – до 880,65 пункта. Общий объем торгов составил 37,5 млн грн.

Индекс ПФТС опустился на 0,12% – до 314,03 пункта. Общий объем торгов составил 1,38 млрд грн