На Уолл-стрит грядет масштабная волна увольнений

Значительная часть сотрудников компаний, располагающихся на Уолл-стрит, могут в ближайшее время потерять работу.

На взгляд известного аналитика Мередит Уитни, в скором времени на Уолл-стрит начнутся крупномасштабные увольнения, не имеющие аналогов в истории американского финансового сектора, сообщают Вести.ru.

Согласно ее прогнозу в ближайшие 18 месяцев 15% сотрудников финансового сектора будут уволены. В абсолютном значении количество потерявших работу за данный срок превысит 100 тыс.

"Мы находимся на краю пропасти масштабных сокращение на Уолл-стрит, подобного которому еще не было никогда раньше", - говорится в ее записке для клиентов.

Часть крупных банков уже объявляло о планах значительно сократить число сотрудников, среди них JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc. и HSBC Holdings Plc., Bank of America Corp.

J.P. Morgan в феврале сообщил о намерении сократить 17 тыс. рабочих мест, в том числе 4 тыс. уже в этом году. Bank of America в сентябре прошлого года объявил о планах уволить 16 тыс. работников. HSBC заявил о готовности сократить штат на 14 тыс. рабочих мест в мае. Citigroup в декабре прошлого года заявил о готовности уволить 11 тыс. сотрудников.

Напомним, Мередит Уитни стала известной после того как предупредила о крайне хрупком положении банковской системы США в преддверии кризиса 2008 г.