S&P подтвердило рейтинг Днепропетровска с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале Днепропетровска на уровне «B/uaA-», прогноз – негативный.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

В S&P отметили, что, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста доходов, выполнение бюджета Днепропетровска останется умеренным, объем долга города – низким, а позиция ликвидности – «нейтральной».

В агентстве пояснили, что уровень рейтингов города отражает оценку агентством S&P украинской системы общественных финансов как «волатильную и недофинансированную», обусловлен низкой финансовой гибкостью и предсказуемостью бюджетных показателей города, качеством финансового управления как «негативного» в международном контексте т.д. При этом влияние этих неблагоприятных факторов компенсируется низкой долговой нагрузкой города, значительной финансовой поддержкой со стороны центрального правительства, умеренными показателями исполнения бюджета и «нейтральной» позицией ликвидности. Рейтинги города ограничены уровнем суверенных рейтингов.

В тоже время, согласно документу, «негативный» прогноз по рейтингам Днепропетровска отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины. Агентство S&P указало, что может понизить рейтинги города в ближайшие 12 месяцев в случае понижения суверенных рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Standart & Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» со стабильным прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.