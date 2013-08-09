«Новая линия» увеличит уставный капитал путем допэмиссии акций

Акционеры компании «Новая линия», развивающей сеть одноименных DIY-гипермаркетов по продаже строительных материалов в Украине, намерены увеличить уставный капитал путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных вкладов.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, этот вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 17 сентября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрести ритейлера «Новая линия». Приобретенный пакет акций обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления «Новой линии».

«Новая линия» увеличила чистый убыток в 2012 году до 32,4 млн грн с 15,7 млн грн в 2011 году. Дебиторская задолженность «Новой линии» в 2012 году сократилась на 75% и составила 29,8 млн грн.

Компания также сократила долгосрочные обязательства в 2012 году до 54,1 млн грн с 108,4 млн грн в предыдущем году. При этом текущие обязательства компании в 2012 году выросли на 25% - до 770,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Новая линия» создана в 2000 году и открыла первый одноименный строительно-хозяйственный супермаркет в Киеве в 2001 году. Сеть гипермаркетов компании на апрель 2013 года насчитывала 16 торговых объектов в Украине, 4 из которых – в Киеве.