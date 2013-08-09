Нацкомиссия будет противодействовать манипулированию ценами на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила Концепцию организации деятельности комиссии в сфере предотвращения и противодействия манипулированию ценами на фондовом рынке, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам директора Департамента контрольно-правовой работы НКЦБФР Олега Мисюры, данный документ определяет общую стратегию и приоритетные направления деятельности комиссии по обеспечению равных возможностей для доступа эмитентов, инвесторов и посредников на рынке ценных бумаг и соблюдения участниками рынка ценных бумаг требований актов законодательства.

Как отметили в комиссии, регулятор разработал и утвердил концепцию, поскольку существовала настоятельная необходимость установить принципы контроля за заключением биржевых контрактов, создать систему мониторинга выполнения обязательств по биржевым контрактам и определить порядок выявления фактов, которые дают основания предполагать наличие в действиях лиц признаков манипулирования ценами.

Как сообщал УНИАН, в течение 2012 - 2013 годов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила операции с ценными бумагами, налагала штрафы, а также отказывала и налагала запрет на распространение рекламных материалов ряда финансовых компаний из-за манипулирования ценами на фондовом рынке.