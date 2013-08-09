Объемы торгов индексными акциями на украинском рынке снизились вдвое - эксперты

В последнее время торги индексными ценными бумагами на украинском фондовом рынке проходят на объемах вдвое ниже среднего показателя. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании «Арт Капитал», которым располагает агентство УНИАН.

Как отмечается в отчете, с начала августа вдвое сократились объемы торгов по «Центрэнерго», «Мотор Сичи» и впятеро - по «Донбассэнерго».

«Несмотря на то, что стартовая цена приватизации «Донбассэнерго» вдвое выше текущей рыночной, на рынке отсутствуют свободные денежные средства, которые могли бы обеспечить дальнейший рост стоимости акций этой компании», - отмечается в отчете. «Даже если компания будет продана по стартовой цене, нет гарантии, что новый стратегический инвестор начнет скупать акции с рынка. По закону он точно не обязан это делать», - отмечают аналитики.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.