Нацкомиссия разработала порядок аннулирования выкупленных акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила работу над порядком аннулирования выкупленных акционерным обществом акций без изменения размера уставного капитала за счет дополнительного капитала или путем повышения номинальной стоимости остальных акций без изменения размера уставного капитала, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, данным документом определяются сроки и порядок регистрации комиссией выпуска акций новой номинальной стоимости, а также перечень документов, которые подаются к регулятору для регистрации выпуска акций.

Ранее комиссий был разработан порядок уменьшения уставного капитала путем аннулирования выкупленных акций.