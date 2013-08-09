Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 9 августа, повысился на 0,35% – до 883,71 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,1 млн грн, на срочном рынке – 7,1 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,09%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,07% – до 314,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 938,4 млн грн.