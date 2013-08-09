Эксперт: украинский фондовый рынок закончил неделю с умеренным позитивом

В последний день недели на украинском фондовом рынке возобладали умеренно-позитивные настроения.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, инвесторы на зарубежных площадках сегодня предпочли покупки, хотя рост большинства индикаторов был достаточно сдержанным. Давление на покупательскую активность оказывал как скудный новостной фон, так и фактор пятницы, когда игроки традиционно не склонны к риску.

Аналитик добавила, что не способствовала входу в рынок и опубликованная макростатистика. Промпроизводство во Франции неожиданно упало на 1,4% по итогам июня, в то время как ожидался рост показателя. Данные по оптовым запасам и продажам в США также оказались хуже ожиданий, свидетельствуя о негативных тенденциях в экономике штатов в июне.

"Следующая неделя обещает быть более насыщенной статистическими данными. В фокусе трейдеров будет целый блок статистики из-за океана, в том числе инфляция, розничные продажи и промпроизводство в США. Анализируя ежемесячный отчет по занятости в штатах за июль, можно предположить, что рынки ожидают довольно сильные данные по продажам в розничном секторе, в то время как объемы промпроизводства, напротив, должны показать негативную динамику", - прогнозирует Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи в пятницу, 9 августа, повысился на 0,35%. Общий объем торгов составил 20,3 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,07% – до 314,25 пункта. Общий объем торгов составил 938,4 млн грн.