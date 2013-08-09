Правительство расширит доступ банков к первичному рынку ОВГЗ - эксперт

Банкиры будут заинтересованы в том, чтобы получить статус первичного дилера на рынке ОВГЗ. Это позволит не только расширить масштабы бизнеса, но и упростит доступ к валютным облигациям, которые сегодня очень интересны рынку.

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя изменения, внесенные правительством в «Положение об институте первичных дилеров».

Эксперт полагает, что существовавшее до сих пор ограничение на число таких дилеров во многом искусственно и правительство своим решением будет содействовать расширению рынка ОВГЗ, что улучшит условия для займов.

«Это положение было принято еще в 2009 году, и во многом тогда это была скорее дань моде, чем необходимость. До этого в аукционах НБУ по покупке ОВГЗ могли участвовать любые банки и даже отдельные торговцы ценными бумагами. Но, посмотрев на опыт других стран, решили, что и в Украине тоже нужны эти самые первичные дилеры. Сама сущность этих первичных дилеров двоякая. С одной стороны, банк имеет право доступа к первичным ценам. Что называется, он покупает по самой лучшей цене – так как первый. Но с другой стороны, банк, который является первичным дилером, обязан выкупать как минимум 3% всех размещаемых ОВГЗ за полугодие. Есть льгота, но есть и обязательство», — рассказал Охрименко.

Эксперт уверен, что банки заинтересуются возможностью получить статус первичного дилера, а основной интерес будет исходить от крупных финансовых учреждений, поскольку правительство сохранило некоторые ограничения.

«Изменения, предложенные Кабинетом министров в отношении первичных дилеров, позволят увеличить количество банков, которым будет разрешено участвовать в аукционах НБУ напрямую. Главным требованием для первичных дилеров остается наличие опыта работы на рынке ОВГЗ, который подтверждается оборотом покупки-продажи ОВГЗ на сумму не менее 1 млрд. грн», — пояснил эксперт.

Кроме того, Охрименко также добавил, что в значительной степени интерес к получению статуса первичного дилера будет продиктован возможностью доступа к рынку внутренних валютных правительственных займов, который является очень привлекательным для банков.

«Для любого рынка расширение возможностей поработать на первичном рынке госбумаг – всегда положительный факт. Хотя бы потому, что на данный момент купить валютные ОВГЗ для желающих проблема. На первичном аукционе валютные ОВГЗ продаются за валюту и потом погашаются в валюте. А на вторичном рынке купить валютные ОВГЗ можно только за гривну, а это не всегда удобно», — пояснил Охрименко.

Напомним, правительство внесло изменения в «Положение об институте первичных дилеров». Новшества предполагают расширение числа банков, которые в статусе дилеров могут работать на первич­ном внутреннем рынке государственных ценных бумаг. Увеличение числа первичных дилеров должно усилить конкуренцию между банками, что приведет к снижению стоимости заемных ресурсов для правительства.

Сейчас статус первичных дилеров на рынке ОВГЗ имеют 16 шестнадцать банков. В частности, все государственные, а также крупные частные банки.

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